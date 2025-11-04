https://ria.ru/20251104/rossija-2052723735.html
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями
Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:28:00+03:00
2025-11-04T08:28:00+03:00
2025-11-04T11:55:00+03:00
в мире
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_0:474:2799:2048_1920x0_80_0_0_d06054c1d502f2a2615398585e5e7b00.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052721402.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5d0c8797a46bee177e254ebed6b984e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
В мире, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями
Мишустин и Ли Цян договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями