Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
Правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств... РИА Новости, 04.11.2025
Новости
ru-RU
Россия и Китай договорились о расширении авиасообщения между двумя странами