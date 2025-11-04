Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в космосе

https://ria.ru/20251104/rossija-2052720018.html
Россия и Китай договорились углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи РИА Новости, 04.11.2025
