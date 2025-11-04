Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ - РИА Новости, 04.11.2025
07:50 04.11.2025
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ
Россия и Китай готовы совместно работать над созданием Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й... РИА Новости, 04.11.2025
технологии
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
в мире
россия
китай
технологии, россия, китай, михаил мишустин, ли цян, в мире
Технологии, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, В мире
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ

Россия и Китай договорились о создании Всемирной организации по ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай готовы совместно работать над созданием Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны выражают готовность к совместной работе над китайской инициативой по созданию Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски
26 апреля, 07:01
 
ТехнологииРоссияКитайМихаил МишустинЛи ЦянВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
