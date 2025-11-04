"Росатом" всегда может положиться на СВР, заявил Нарышкин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российскую внешнюю разведку и отечественную атомную отрасль связывает настоящее товарищество, и "Росатом" всегда может положиться на СВР, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ.

"Служба внешней разведки очень дорожит давними и добрыми отношениями с "Росатомом". Участие в разведывательном обеспечении ядерных программ считаем одной из наиболее ярких страниц в истории нашей службы. Не случайно ряд разведчиков, Героев России, был удостоен этого высокого звания именно за работу на данном направлении. Не менее значимыми для нас являются положительные оценки добытых материалов со стороны ведущих профессионалов вашей отрасли", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.

В преддверии 80-летия атомной отрасли РФ Служба внешней разведки сочла возможным рассекретить некоторые архивные документы о взаимодействии разведчиков и атомщиков, они наглядно отражают дух той эпохи поистине великих свершений, отметил Нарышкин . По его словам, документы отражают также атмосферу продуктивного сотрудничества разведчиков и атомщиков - их взаимодействие шло в режиме постоянного диалога и способствовало скорейшему достижению поставленной руководством страны цели.

"В детали нынешних отношений Службы внешней разведки и " Росатома ", даже вот в такой аудитории, по понятным причинам я вдаваться не буду. Как говорят, время еще не пришло для этого. Скажу лишь, что нас связывает не только тесное деловое партнерство, но и самое настоящее товарищество. Иначе и быть не может, ведь даже наименование "Первое главное управление", ПГУ, находит отклик в душе и ветеранов, и действующих сотрудников наших двух ведомств. Дорогие юбиляры, мы очень ценим вас как высокопрофессиональных заказчиков и благодарных потребителей разведывательной продукции", - добавил Нарышкин.

Первым главным управлением при Совете народных комиссаров, созданным в 1945 году, назывался "штаб" всей советской атомной индустрии – предтеча нынешнего "Росатома". А в составе органов государственной безопасности СССР Первым главным управлением была внешняя разведка.

"И мы стараемся, конечно, помочь вам в решении возникающих проблем. Словом, мы трудимся рядом, плечом к плечу, на благо нашего великого Отечества… И вы можете всегда полагаться на нас", - подытожил Нарышкин.

Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР

Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.