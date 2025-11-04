https://ria.ru/20251104/roditeli-2052703593.html
В России предложили ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести государственную зарплату для одного из родителей, который воспитывает детей до достижения ими... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:21:00+03:00
2025-11-04T03:21:00+03:00
2025-11-04T09:30:00+03:00
