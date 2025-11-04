Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ

"Обрушилась еще одна внутренняя часть конструкции, которая теперь находится в аварийном состоянии и может полностью рухнуть", - пишет издание о втором произошедшем в понедельник обрушении.

Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 году она должна была стать музейным пространством.