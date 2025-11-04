Рейтинг@Mail.ru
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rim-2052745200.html
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ
Средневековая башня Конти в Риме, частично обрушившаяся накануне, находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения, пишет газета Corriere... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T11:25:00+03:00
2025-11-04T11:25:00+03:00
в мире
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052673007_0:170:3071:1898_1920x0_80_0_0_4218d20c15bdb75e59c0e7d7b739c753.jpg
https://ria.ru/20251104/rim-2052698179.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052673007_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_021eb78b135c06621084e16950633634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим
В мире, Рим
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ

Corriere della Sera: частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью

© AP Photo / Andrew MedichiniЭкстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти неподалеку от Колизея в Риме
Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти неподалеку от Колизея в Риме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти неподалеку от Колизея в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Средневековая башня Конти в Риме, частично обрушившаяся накануне, находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения, пишет газета Corriere della Sera.
"Обрушилась еще одна внутренняя часть конструкции, которая теперь находится в аварийном состоянии и может полностью рухнуть", - пишет издание о втором произошедшем в понедельник обрушении.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он скончался от проблем с сердцем.
Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 году она должна была стать музейным пространством.
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
02:01
 
В миреРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала