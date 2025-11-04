https://ria.ru/20251104/rim-2052745200.html
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Средневековая башня Конти в Риме, частично обрушившаяся накануне, находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения, пишет
газета Corriere della Sera.
"Обрушилась еще одна внутренняя часть конструкции, которая теперь находится в аварийном состоянии и может полностью рухнуть", - пишет издание о втором произошедшем в понедельник обрушении.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима
неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он скончался от проблем с сердцем.
Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 году она должна была стать музейным пространством.