Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата
Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата
Россия и Китай выступают против превращения мер по борьбе с изменением климата в дискриминацию и ограничения в международной торговле, говорится в совместном... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
https://ria.ru/20251104/partnerstvo-2052725486.html
китай
россия
Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата
Россия и Китай выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай выступают против превращения мер по борьбе с изменением климата в дискриминацию и ограничения в международной торговле, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны подчеркивают, что меры, применяемые для борьбы с изменением климата, в том числе в одностороннем порядке, не должны становиться средствами произвольной или неоправданной дискриминации или скрытыми ограничениями в международной торговле", - говорится в коммюнике.