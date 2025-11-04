Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай выступают против превращения мер по борьбе с изменением климата в дискриминацию и ограничения в международной торговле, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

"Стороны подчеркивают, что меры, применяемые для борьбы с изменением климата, в том числе в одностороннем порядке, не должны становиться средствами произвольной или неоправданной дискриминации или скрытыми ограничениями в международной торговле", - говорится в коммюнике.