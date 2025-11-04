Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rf-2052723286.html
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:24:00+03:00
2025-11-04T08:24:00+03:00
россия
китай
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
https://ria.ru/20251104/diplomatiya-2052720573.html
https://ria.ru/20251104/diplomatiya-2052720179.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, в мире
Россия, Китай, Пекин, В мире
Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи

Россия и Китай договорились последовательно углублять гуманитарные связи

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
“Стороны придают важное значение двустороннему гуманитарному сотрудничеству в развитии межгосударственных отношений, выражают удовлетворение плодотворными результатами, достигнутыми в различных областях профильного взаимодействия, и готовность к его последовательному углублению”, - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
08:19
Так, для реализации такого сотрудничества стороны договорились увеличивать масштабы взаимных академических обменов, а также детских и юношеских ученических обменов, проводить совместную подготовку высококвалифицированных трудовых кадров и научно-исследовательское взаимодействие. Согласно документу, предполагается также создание Российско-Китайского института фундаментальных исследований и продолжение реализации потенциала таких площадок, как ассоциации профильных университетов и Ассоциация довузовских образовательных учреждений двух государств. Запланировано и сотрудничество в учреждении двусторонней ассоциации профессионально-технического образования, договорились поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России.
“Далее укреплять контакты и кооперацию в области исполнительских искусств, музейного и библиотечного дела, охраны культурного наследия. Поступательно реализовывать Программу сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2027 годы, продолжать организацию фестивалей национальных культур, библиотечного форума и таких мероприятий, как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, "Китайский Новый год в Москве", "Проводы зимы" в Пекине, совместно поддерживать проведение Международного музыкального конкурса "Интервидение"”, - уточнили в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай подписали 15 совместных документов
07:57
Кроме того, Россия и Китай планируют углублять взаимодействие в сфере здравоохранения и развивать взаимодействие в сфере биологической безопасности, продвигать сотрудничество в области медицинского образования, укреплять кооперацию в медицинской науке и инновациях, включая телемедицину и применение технологий искусственного интеллекта. Взаимодействие в сфере надзора за обращением лекарственных средств и медицинской продукции планируется наращивать, как и продолжать проведение тактико-специальных учений и международных конференций по медицине катастроф, а также совместно противодействовать попыткам политизации вопросов здравоохранения, оказывать взаимную поддержку по выдвигаемым Россией и Китаем инициативам в этой области.
“Стороны договорились уделять особое внимание подготовке спортивного резерва для спорта высших достижений, продолжать проведение российско-китайских молодежных игр, совместных тренировочных мероприятий и дружеских состязаний, содействовать активному взаимодействию регионов в области физической культуры, продвигать совместное развитие спорта в двух странах”, - говорится в коммюнике.
Отмечается, что Россия и Китай решили продолжить совместные усилия по упрощению взаимных поездок граждан и способствовать дальнейшему повышению качества инфраструктуры и услуг, улучшению восприятия туристических продуктов и формированию новых привлекательных маршрутов. Кроме того, продолжится сотрудничество в области массовых коммуникаций, в том числе в сфере производства новостных репортажей, противодействия распространению недостоверной информации и дезинформации. Стороны будут и дальше обеспечивать благоприятные условия для работы российских и китайских журналистов, объединять усилия для повышения уровня их защищенности, выступать в защиту профессиональных прав СМИ и за обеспечение их плюрализма.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях
07:55
 
РоссияКитайПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала