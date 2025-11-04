МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились углублять гуманитарные связи, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

“Стороны придают важное значение двустороннему гуманитарному сотрудничеству в развитии межгосударственных отношений, выражают удовлетворение плодотворными результатами, достигнутыми в различных областях профильного взаимодействия, и готовность к его последовательному углублению”, - говорится в документе.

Так, для реализации такого сотрудничества стороны договорились увеличивать масштабы взаимных академических обменов, а также детских и юношеских ученических обменов, проводить совместную подготовку высококвалифицированных трудовых кадров и научно-исследовательское взаимодействие. Согласно документу, предполагается также создание Российско-Китайского института фундаментальных исследований и продолжение реализации потенциала таких площадок, как ассоциации профильных университетов и Ассоциация довузовских образовательных учреждений двух государств. Запланировано и сотрудничество в учреждении двусторонней ассоциации профессионально-технического образования, договорились поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России

“Далее укреплять контакты и кооперацию в области исполнительских искусств, музейного и библиотечного дела, охраны культурного наследия. Поступательно реализовывать Программу сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2027 годы, продолжать организацию фестивалей национальных культур, библиотечного форума и таких мероприятий, как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, "Китайский Новый год в Москве", "Проводы зимы" в Пекине , совместно поддерживать проведение Международного музыкального конкурса "Интервидение"”, - уточнили в документе.

Кроме того, Россия и Китай планируют углублять взаимодействие в сфере здравоохранения и развивать взаимодействие в сфере биологической безопасности, продвигать сотрудничество в области медицинского образования, укреплять кооперацию в медицинской науке и инновациях, включая телемедицину и применение технологий искусственного интеллекта. Взаимодействие в сфере надзора за обращением лекарственных средств и медицинской продукции планируется наращивать, как и продолжать проведение тактико-специальных учений и международных конференций по медицине катастроф, а также совместно противодействовать попыткам политизации вопросов здравоохранения, оказывать взаимную поддержку по выдвигаемым Россией и Китаем инициативам в этой области.

“Стороны договорились уделять особое внимание подготовке спортивного резерва для спорта высших достижений, продолжать проведение российско-китайских молодежных игр, совместных тренировочных мероприятий и дружеских состязаний, содействовать активному взаимодействию регионов в области физической культуры, продвигать совместное развитие спорта в двух странах”, - говорится в коммюнике.