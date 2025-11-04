https://ria.ru/20251104/rf--2052723010.html
Россия и Китай будут работать над защитой амурских тигров, барсов и панд
Россия и Китай будут работать над защитой амурских тигров, барсов и панд - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай будут работать над защитой амурских тигров, барсов и панд
Правительства России и Китая выступили за совместную работу по охране амурских тигров, снежных барсов и панд, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи РИА Новости, 04.11.2025
