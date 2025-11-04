Рейтинг@Mail.ru
СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин
03:24 04.11.2025 (обновлено: 05:43 04.11.2025)
СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин
СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин - РИА Новости, 04.11.2025
СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин
Советская внешняя разведка в 1943 году добыла все необходимые данные по промышленному обогащению урана с помощью метода газовой диффузии, заявил директор Службы РИА Новости, 04.11.2025
США, Теннесси, Новоуральск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СССР
США, Теннесси, Новоуральск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СССР
СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин

Нарышкин: СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана газовой диффузией

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советская внешняя разведка в 1943 году добыла все необходимые данные по промышленному обогащению урана с помощью метода газовой диффузии, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. В числе этих документов - оригинал записки, подготовленной научным руководителем атомного проекта СССР академиком Игорем Курчатовым на основе данных разведки и направленной им в советское правительство.
Записка была подготовлена в 1943 году, и она касается двух проблем, первой из которых был метод обогащения урана путем газовой диффузии, отметил Нарышкин. Полученные с помощью разведки материалы позволили на практике начать в СССР работы по обогащению (разделению изотопов) урана.
"Надо сказать, что советская разведка получила материалы, получила детальную документацию на установку газовой диффузии и полный комплект документов на газодиффузионный завод в 1943 году. И уже через некоторое время советское правительство приняло решение о строительстве, о сооружении первого газодиффузионного завода Д-1 в Свердловской области", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.
В США завод К-25 по обогащению урана методом газовой диффузии входил в американский промышленный комплекс по обогащению урана в Ок-Ридже в штате Теннесси. Строительство завода К-25 началось в июне 1943 года и закончилось в начале 1945 года.
Советский завод Д-1 вошел в состав комбината №813 по обогащению урана (сейчас это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске Свердловской области). Сооружение завода Д-1 началось в 1946 году, первый высокообогащенный уран завод выдал в 1949 году.
Со временем газовую диффузию для обогащения урана вытеснила гораздо более эффективная технология газовых центрифуг. СССР стал первопроходцем промышленного обогащения урана на центрифугах, и "Росатом" сейчас занимает первое место на мировом рынке обогащения урана.
Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
США, Теннесси, Новоуральск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СССР
 
 
