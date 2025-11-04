СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советская внешняя разведка в 1943 году добыла все необходимые данные по промышленному обогащению урана с помощью метода газовой диффузии, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. В числе этих документов - оригинал записки, подготовленной научным руководителем атомного проекта СССР академиком Игорем Курчатовым на основе данных разведки и направленной им в советское правительство.

Записка была подготовлена в 1943 году, и она касается двух проблем, первой из которых был метод обогащения урана путем газовой диффузии, отметил Нарышкин. Полученные с помощью разведки материалы позволили на практике начать в СССР работы по обогащению (разделению изотопов) урана.

"Надо сказать, что советская разведка получила материалы, получила детальную документацию на установку газовой диффузии и полный комплект документов на газодиффузионный завод в 1943 году. И уже через некоторое время советское правительство приняло решение о строительстве, о сооружении первого газодиффузионного завода Д-1 в Свердловской области", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.

США завод К-25 по обогащению урана методом газовой диффузии входил в американский промышленный комплекс по обогащению урана в Ок-Ридже в штате Теннесси . Строительство завода К-25 началось в июне 1943 года и закончилось в начале 1945 года.

Советский завод Д-1 вошел в состав комбината №813 по обогащению урана (сейчас это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске Свердловской области ). Сооружение завода Д-1 началось в 1946 году, первый высокообогащенный уран завод выдал в 1949 году.

Со временем газовую диффузию для обогащения урана вытеснила гораздо более эффективная технология газовых центрифуг. СССР стал первопроходцем промышленного обогащения урана на центрифугах, и " Росатом " сейчас занимает первое место на мировом рынке обогащения урана.

Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР

Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России