СВР в 1943 году добыла данные по обогащению урана, напомнил Нарышкин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советская внешняя разведка в 1943 году добыла все необходимые данные по промышленному обогащению урана с помощью метода газовой диффузии, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. В числе этих документов - оригинал записки, подготовленной научным руководителем атомного проекта СССР академиком Игорем Курчатовым на основе данных разведки и направленной им в советское правительство.
ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии
7 августа 2024, 10:06
Записка была подготовлена в 1943 году, и она касается двух проблем, первой из которых был метод обогащения урана путем газовой диффузии, отметил Нарышкин. Полученные с помощью разведки материалы позволили на практике начать в СССР работы по обогащению (разделению изотопов) урана.
"Надо сказать, что советская разведка получила материалы, получила детальную документацию на установку газовой диффузии и полный комплект документов на газодиффузионный завод в 1943 году. И уже через некоторое время советское правительство приняло решение о строительстве, о сооружении первого газодиффузионного завода Д-1 в Свердловской области", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР
24 октября, 01:30
Советский завод Д-1 вошел в состав комбината №813 по обогащению урана (сейчас это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске Свердловской области). Сооружение завода Д-1 началось в 1946 году, первый высокообогащенный уран завод выдал в 1949 году.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР
31 октября, 14:55