ПВО сбила 13 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью и три над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T20:28:00+03:00
