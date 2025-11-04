https://ria.ru/20251104/pvo-2052692126.html
Силы ПВО за вечер сбили 26 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер сбили 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.11.2025
Силы ПВО за вечер сбили 26 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 до 23.30 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
ростовская область
россия
волгоградская область
ростовская область
2025
Новости
ru-RU
