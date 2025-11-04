Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
22:23 04.11.2025
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
Президент России Владимир Путин назвал заслуженными государственные награды за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и... РИА Новости, 04.11.2025
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения

Путин назвал заслуженными госнаграды за разработку "Буревестника" и "Посейдона"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал заслуженными государственные награды за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономного подводного аппарата "Посейдон".
"Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - сказал президент во время церемонии награждения разработчиков.
