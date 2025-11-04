https://ria.ru/20251104/putin-2052850804.html
Путин назвал испытания "Посейдона" и "Буревестника" анонсированной работой
Испытания "Посейдона" и "Буревестника" были давно анонсированной работой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:19:00+03:00
