Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне - РИА Новости, 04.11.2025
22:09 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052849535.html
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне
Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин.
2025
россия, луна, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, Луна, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне

Путин: технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут создать станцию на Луне

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" отметил, что применение новых технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации приоритетных национальных проектов и программ.
"В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне", - сказал Путин.
