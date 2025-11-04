https://ria.ru/20251104/putin-2052849535.html
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне - РИА Новости, 04.11.2025
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне
Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
