Путин рассказал о разработке нового поколения вооружений и техники
Путин рассказал о разработке нового поколения вооружений и техники - РИА Новости, 04.11.2025
Путин рассказал о разработке нового поколения вооружений и техники
Российские специалисты уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах, заявил президент РИА Новости, 04.11.2025
Путин рассказал о разработке нового поколения вооружений и техники
Путин: Россия ведет конкретную работу по разработке нового поколения вооружений