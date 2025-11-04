Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.