Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"
Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"
Малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных... РИА Новости, 04.11.2025
арктика
россия
владимир путин
Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"
Путин: установки "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых