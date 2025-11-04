https://ria.ru/20251104/putin-2052847980.html
Принципы "Посейдона" помогут развивать беспилотные системы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:57:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
Путин: принципы работы Посейдона послужат совершенствованию беспилотных систем