Путин оценил скорость "Посейдона" - РИА Новости, 04.11.2025
21:55 04.11.2025
Путин оценил скорость "Посейдона"
Скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
Путин: «Посейдон» превзошел скорость всех современных надводных кораблей

МОСКВА, 4 ноя- РИА Новости. Скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, создателям "Посейдона" пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом, имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения до тысячи метров. Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей", - сказал Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал о постановке на дежурство новейших систем вооружений
Вчера, 21:53
 
