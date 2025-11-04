https://ria.ru/20251104/putin-2052847359.html
Путин рассказал, как еще будут применяться компоненты "Буревестника"
Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2025
