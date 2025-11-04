Путин рассказал о применении новых материалов из сферы вооружения

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Применение новых материалов, разработанных при производстве новых вооружений, позволит добиться прорыва не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря широкой кооперации - а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов - создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, в том числе в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, которые мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".