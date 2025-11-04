https://ria.ru/20251104/putin-2052846812.html
Путин рассказал, когда на боевое дежурство поставят системы с "Сармат"
Путин рассказал, когда на боевое дежурство поставят системы с "Сармат"
Системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
безопасность
россия
владимир путин
Путин рассказал, когда на боевое дежурство поставят системы с "Сармат"
Путин: системы с ракетой Сармат поставят на боевое дежурство в 2026 году