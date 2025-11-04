https://ria.ru/20251104/putin-2052846658.html
Путин заявил о выполнении всех планов по развитию ОПК
Путин заявил о выполнении всех планов по развитию ОПК - РИА Новости, 04.11.2025
Путин заявил о выполнении всех планов по развитию ОПК
Все планы России по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:49:00+03:00
2025-11-04T21:49:00+03:00
2025-11-04T21:49:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052845342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о выполнении всех планов по развитию ОПК
Путин: все планы по созданию систем вооружения и развитию ОПК выполняются
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все планы России по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России
современной техникой и вооружением выполняются", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.