Корабль НАТО находился в зоне испытания "Буревестника", заявил Путин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытания крылатой ракеты "Буревестник" во время его испытаний, заявил президент России Владимир Путин.

"Думаю, убедится в этом смогли и зарубежные специалисты. Поскольку в зоне и вовремя проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".