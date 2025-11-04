https://ria.ru/20251104/putin-2052846275.html
Корабль НАТО находился в зоне испытания "Буревестника", заявил Путин
Разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытания крылатой ракеты "Буревестник" во время его испытаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
россия
владимир путин
нато
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире
россия
Россия, Владимир Путин, НАТО, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", В мире
Путин: натовский корабль находился в зоне проведения испытаний Буревестника