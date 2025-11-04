https://ria.ru/20251104/putin-2052845962.html
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО
Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
