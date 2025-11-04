Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052845962.html
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО - РИА Новости, 04.11.2025
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО
Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:46:00+03:00
2025-11-04T21:46:00+03:00
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_0:219:3127:1978_1920x0_80_0_0_c5deda3b966a4138e9dde04cdcb18d11.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052845342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_93aa836ead5b7778ce5330e5ce46e23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, нато
Россия, Владимир Путин, НАТО
Путин заявил, что Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО

Путин: Россия не мешала работе корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник", заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия приступила к серийному производству "Орешника"
Вчера, 21:43
 
РоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала