https://ria.ru/20251104/putin-2052845009.html
Путин оценил разработку "Посейдона" и "Буревестника"
Путин оценил разработку "Посейдона" и "Буревестника" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин оценил разработку "Посейдона" и "Буревестника"
Разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет важное значение для безопасности РФ и стратегического паритета на десятилетия вперед, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:41:00+03:00
2025-11-04T21:41:00+03:00
2025-11-04T21:41:00+03:00
россия
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052844869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Путин оценил разработку "Посейдона" и "Буревестника"
Путин: разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет значение для безопасности