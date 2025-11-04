"Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы, заявил Путин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" по дальности полета превзошла все известные в мире ракетные системы, заявил президент России Владимир Путин.

"По дальности полета "Буревестник", как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".