Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"

Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.