Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"
Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"
Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" и объявил о начале серийного производства комплекса... РИА Новости, 04.11.2025
Выступление Путина на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"
Выступление Путина на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"
Путин: Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник"
"Пусть посмотрят". Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник".
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" и объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник".
«
"Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия", — сказал президент.
О "Посейдоне" и "Буревестнике"
Как отметил Путин, разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение для российского народа и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. Он подчеркнул, что в них используются только отечественные материалы.
Кроме того, электронные компоненты "Посейдона" и "Буревестника" будут применяться при создании мощных компьютеров. Малые габариты ядерных установок этих вооружений позволят использовать их при создании источников энергии, а также для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах. Принципы работы "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем.
Президент также обратил особое внимание на основные характеристики "Буревестника" и "Посейдона".
«
"Безусловно, создателям "Посейдона" пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом, имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения до тысячи метров. Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей".
Владимир Путин
президент России
Путин добавил, что "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы. Он также рассказал, что во время тестов ракеты в зоне проведения испытаний постоянно находился разведывательный корабль НАТО.
«
"Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят".
Владимир Путин
президент России
Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
- Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник".
- Системы с ракетой "Сармат" поставят на боевое дежурство в следующем году.
- Началась разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми.
- Применение материалов, разработанных при производстве новых вооружений, позволит добиться прогресса не только в военной сфере, но и в гражданской.
«
"Благодаря широкой кооперации <...> создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов <...> при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, в том числе в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, которые мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне".
Владимир Путин
президент России
- Россия, как все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал.
- Создан огромный задел для будущего, Россия будет и дальше идти вперед.
- Российские конструкторы уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах.
Путин пожелал российским специалистам успехов в создании нового оружия. Он отметил, что все планы по разработке перспективных систем вооружения и развитию ОПК выполняются. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.