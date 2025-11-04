Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России ведут огромную созидательную работу, заявил во вторник глава российского государства Владимир Путин.

"Также в этом году своё 30-летие отмечает Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России . В него входят самые авторитетные религиозные деятели страны, которые ведут огромную созидательную работу", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.

Он отметил, что многие из этих деятелей во вторник получают заслуженные государственные награды.