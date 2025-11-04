https://ria.ru/20251104/putin-2052828904.html
Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями - РИА Новости, 04.11.2025
Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
Члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России ведут огромную созидательную работу, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:30:00+03:00
2025-11-04T19:30:00+03:00
2025-11-04T19:30:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052827752.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин отметил работу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
Путин отметил деятельность Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России ведут огромную созидательную работу, заявил во вторник глава российского государства Владимир Путин.
"Также в этом году своё 30-летие отмечает Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России
. В него входят самые авторитетные религиозные деятели страны, которые ведут огромную созидательную работу", - сказал Путин
во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Он отметил, что многие из этих деятелей во вторник получают заслуженные государственные награды.
Глава государства в День народного единства вручал премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле.