19:23 04.11.2025 (обновлено: 19:24 04.11.2025)
Ряд стран направили поздравления Путину с Днем народного единства
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Ряд стран направили поздравления Путину с Днем народного единства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ряд стран направили поздравления президенту России Владимиру Путину с Днем народного единства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Некоторые страны направляли", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
