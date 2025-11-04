Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
19:19 04.11.2025
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 04.11.2025
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
экономика, россия, владимир путин, антон силуанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - 04.11.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Как ранее пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, предусмотренные в нем изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025
29 октября, 15:24
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.
На финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено для нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни". Увеличиваются ассигнования на поддержку регионов и сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о расширении полномочий правительства
21 апреля, 16:00
 
Экономика Россия Владимир Путин Антон Силуанов
 
 
