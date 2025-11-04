https://ria.ru/20251104/putin-2052826506.html
Песков сообщил, что Трамп не поздравлял Путина с Днем народного единства
Песков сообщил, что Трамп не поздравлял Путина с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин не получал от главы США Дональда Трампа поздравления с Днем народного единства, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.11.2025
