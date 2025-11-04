Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил, что Трамп не поздравлял Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
19:16 04.11.2025
Песков сообщил, что Трамп не поздравлял Путина с Днем народного единства
Песков сообщил, что Трамп не поздравлял Путина с Днем народного единства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не получал от главы США Дональда Трампа поздравления с Днем народного единства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Путин: понятие единства означает сохранение суверенитета России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
