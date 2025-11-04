Рейтинг@Mail.ru
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
19:11 04.11.2025 (обновлено: 19:36 04.11.2025)
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения наград в Кремле неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград

Путин неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии вручения наград в Кремле неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вручил премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награжденных Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия, посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер, представители религиозных конфессий и зарубежные общественные деятели.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
