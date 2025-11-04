https://ria.ru/20251104/putin-2052825943.html
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград - РИА Новости, 04.11.2025
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения наград в Кремле неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского, передает корреспондент... РИА Новости, 04.11.2025
Путин в Кремле пообщался с обладателями наград
Путин неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского