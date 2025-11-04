Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сыну бойца специальной военной операции из Республики Тыва помочь в исполнении его мечты о поступлении в кадетское училище и пошутил, что у школьника теперь есть "большие связи".

Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО. Среди них был одиннадцатилетний мальчик Доржу-Маадыр Донгак, который рассказал президенту, что сдавал экзамены для поступления в кадетское училище, но не прошел отбор.

"Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?" - улыбнувшись, сказал на это Путин, обращаясь к мальчику и к стоящему рядом с ним главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.

Они согласились.

"У тебя теперь большие связи, мы все сделаем", - пошутил глава государства и обнял школьника, чей отец является ветераном боевых действий и участником СВО.