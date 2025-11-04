Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище - РИА Новости, 04.11.2025
18:44 04.11.2025 (обновлено: 18:45 04.11.2025)
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище
общество
россия
республика тыва
владимир путин
волонтеры победы
общероссийский народный фронт
юнармия
РИА Новости
2025
Новости
общество, россия, республика тыва, владимир путин, волонтеры победы, общероссийский народный фронт, юнармия
Общество, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Общероссийский народный фронт, Юнармия
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище

Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сыну бойца специальной военной операции из Республики Тыва помочь в исполнении его мечты о поступлении в кадетское училище и пошутил, что у школьника теперь есть "большие связи".
Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО. Среди них был одиннадцатилетний мальчик Доржу-Маадыр Донгак, который рассказал президенту, что сдавал экзамены для поступления в кадетское училище, но не прошел отбор.
"Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?" - улыбнувшись, сказал на это Путин, обращаясь к мальчику и к стоящему рядом с ним главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.
Они согласились.
"У тебя теперь большие связи, мы все сделаем", - пошутил глава государства и обнял школьника, чей отец является ветераном боевых действий и участником СВО.
Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.
Во встрече с главой государства приняли участие ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
Общество Россия Республика Тыва Владимир Путин Волонтеры Победы Общероссийский народный фронт Юнармия
 
 
