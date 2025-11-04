Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052818093.html
Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом
Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом - РИА Новости, 04.11.2025
Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом
Президент России Владимир Путин назвал международную выставку "Россия" уникальным по масштабу и значимости проектом. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:29:00+03:00
2025-11-04T18:29:00+03:00
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил швыдкой
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил швыдкой, общество
Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Михаил Швыдкой, Общество
Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом

Путин назвал выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал международную выставку "Россия" уникальным по масштабу и значимости проектом.
"Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощён в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект – международная выставка "Россия", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.
Он отметил, что эта выставка стала настоящим событием для миллионов людей и показала огромную палитру талантов и достижений России.
Глава государства в День народного единства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле , среди награждаемых - Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия.
Путин на выставке в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия"
26 марта, 16:25
 
РоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Михаил ШвыдкойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала