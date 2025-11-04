Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль просветительской акции "Большой этнографический диктант", подчеркнув, что она приумножает интерес к истории и традициям страны.
"Развитие этнокультурного многообразия - основа для взаимного уважения и согласия народов России. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" приумножает интерес к истории, географии, традициям регионов нашей большой страны. В этом году лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации стали его создатели - Анна Вадимовна Габдуллина и Павел Анатольевич Орлов", - сказал Путин.
Глава государства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награждаемых - патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова писателя Александра Солженицына Наталия.