Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант" - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052817918.html
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант"
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант"
Президент России Владимир Путин отметил роль просветительской акции "Большой этнографический диктант", подчеркнув, что она приумножает интерес к истории и... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:27:00+03:00
2025-11-04T18:27:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052817403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант"

Путин: "Большой этнографический диктант" приумножает интерес к истории страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль просветительской акции "Большой этнографический диктант", подчеркнув, что она приумножает интерес к истории и традициям страны.
"Развитие этнокультурного многообразия - основа для взаимного уважения и согласия народов России. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" приумножает интерес к истории, географии, традициям регионов нашей большой страны. В этом году лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации стали его создатели - Анна Вадимовна Габдуллина и Павел Анатольевич Орлов", - сказал Путин.
Глава государства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награждаемых - патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова писателя Александра Солженицына Наталия.
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера
Вчера, 18:19
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала