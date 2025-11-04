Путин подписал закон о штрафах за неисполнение решения по экстремизму

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет новыми положениями Кодекс об административных правонарушениях. Как отмечается в документе, неисполнение решения сформированного по решению президента РФ межведомственного органа, обеспечивающего координацию деятельности органов власти по противодействию экстремизму, будет наказывать административным штрафом должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.
Дела по новой статье КоАП будут возбуждаться прокурорами, а рассматриваться - судьями районных судов.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.