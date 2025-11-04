Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052817403.html
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера
Президент России Владимир Путин выразил признательность всем, кто видит в России надёжного партнёра. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:19:00+03:00
2025-11-04T18:19:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил швыдкой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_7da506e4013e3859a3f30e0d92382a31.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052816945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_e54c0adcf0921cadafb777e7e6e5fee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил швыдкой
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Швыдкой
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера

Путин: Россия признательна всем, кто видит в ней надежного партнера

© POOL | Перейти в медиабанкВладимира Путина
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность всем, кто видит в России надёжного партнёра.
"Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнёра”, - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.
Глава государства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле в День народного единства, среди награждаемых патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова писателя Александра Солженицына Наталия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин назвал ценность единства России неоспоримой
Вчера, 18:13
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил Швыдкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала