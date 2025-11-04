Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что у России немало преданных друзей - РИА Новости, 04.11.2025
18:04 04.11.2025 (обновлено: 18:14 04.11.2025)
Путин заявил, что у России немало преданных друзей
Путин заявил, что у России немало преданных друзей - РИА Новости, 04.11.2025
Путин заявил, что у России немало преданных друзей
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ немало преданных друзей. РИА Новости, 04.11.2025
россия
владимир путин
россия
2025
Путин: у России немало преданных друзей
Владимир Путин заявил, что у России немало преданных друзей.
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у России немало преданных друзей

Путин: у России немало преданных друзей

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ немало преданных друзей.
"Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей. И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
4 ноября 2024, 13:22
 
Заголовок открываемого материала