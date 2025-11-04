https://ria.ru/20251104/putin-2052815276.html
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:03:00+03:00
2025-11-04T18:03:00+03:00
2025-11-04T18:05:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052814724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1a560c87a14322ab771336bc34b1253.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046770861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052814724_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65b30128770bf25f7c031f58da3c7b64.jpg
Слова благодарности Путина патриарху Кириллу за вклад в укрепление единства нации
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-04T18:03
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации
Путин вручил патриарху Кириллу почетную премию за вклад в укрепление нации