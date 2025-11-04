Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
18:02 04.11.2025
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства. РИА Новости, 04.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
Поздравление Путина с Днем народного единства
Поздравление Путина с Днем народного единства
РИА Новости
политика, россия, владимир путин, день народного единства
Политика, Россия, Владимир Путин, День народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства.
"Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
У России немало преданных друзей, заявил Путин
Вчера, 17:58
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДень народного единства
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
