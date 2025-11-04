Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о порядке возмещения затрат в рамках СЗПК - РИА Новости, 04.11.2025
17:55 04.11.2025 (обновлено: 19:50 04.11.2025)
Путин подписал закон о порядке возмещения затрат в рамках СЗПК
Путин подписал закон о порядке возмещения затрат в рамках СЗПК - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о порядке возмещения затрат в рамках СЗПК
Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении правительством РФ общих требований к порядку возмещения муниципальными образованиями затрат... РИА Новости, 04.11.2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении правительством РФ общих требований к порядку возмещения муниципальными образованиями затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях совершенствования законодательства о защите и поощрении капиталовложений в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о переподготовке школьных учителей
21 апреля, 16:10
Закон предусматривает, что правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку возмещения не только субъектами РФ, как сейчас, но и муниципальными образованиями затрат, понесенных организациями, которые реализуют инвестиционные проекты в рамках СЗПК. Речь идет о тратах на создание или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта.
Кроме того, правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать размер платы за проведение технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных (построенных) либо реконструированных в рамках инвестиционного проекта, а также порядок взимания этой платы.
Закон также уточняет порядок оказания господдержки организациям, реализующим проекты в рамках СЗПК. Сейчас им может предоставляться господдержка в форме возмещения затрат и (или) в форме налогового вычета (если стороной соглашения о СЗПК является РФ). Однако она не предоставляется российским юрлицам, в чьем капитале доля участия иностранных юрлиц (в том числе офшорных компаний) превышает 25%.
В рамках второго чтения было уточнено, что с 1 января 2026 года при реализации проектов в рамках СЗПК такой запрет действует, если иное не предусмотрено федеральными законами, отдельными решениями правительства РФ и (или) порядком, определенным кабмином, при возмещении затрат в форме субсидии.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением нормы, которая начнет действовать со следующего года. При этом большинство его положений будет распространяться и на правоотношения, возникшие из уже заключенных до этой даты соглашений СЗПК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования
23 июля, 16:42
 
Россия Владимир Путин
 
 
