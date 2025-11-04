Путин подписал закон о порядке возмещения затрат в рамках СЗПК

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении правительством РФ общих требований к порядку возмещения муниципальными образованиями затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении правительством РФ общих требований к порядку возмещения муниципальными образованиями затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разработан в целях совершенствования законодательства о защите и поощрении капиталовложений в России

Закон предусматривает, что правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку возмещения не только субъектами РФ, как сейчас, но и муниципальными образованиями затрат, понесенных организациями, которые реализуют инвестиционные проекты в рамках СЗПК. Речь идет о тратах на создание или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта.

Кроме того, правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать размер платы за проведение технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных (построенных) либо реконструированных в рамках инвестиционного проекта, а также порядок взимания этой платы.

Закон также уточняет порядок оказания господдержки организациям, реализующим проекты в рамках СЗПК. Сейчас им может предоставляться господдержка в форме возмещения затрат и (или) в форме налогового вычета (если стороной соглашения о СЗПК является РФ). Однако она не предоставляется российским юрлицам, в чьем капитале доля участия иностранных юрлиц (в том числе офшорных компаний) превышает 25%.

В рамках второго чтения было уточнено, что с 1 января 2026 года при реализации проектов в рамках СЗПК такой запрет действует, если иное не предусмотрено федеральными законами, отдельными решениями правительства РФ и (или) порядком, определенным кабмином, при возмещении затрат в форме субсидии.