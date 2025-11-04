Путин подписал закон о спецсборах для резервистов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России , на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента России.

Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством России.

При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Как заявлял ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.