17:33 04.11.2025 (обновлено: 00:00 05.11.2025)
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента России.
Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством России.
При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Как заявлял ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.
Цимлянский также подчеркивал, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации. По его словам, закон не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Он добавил, что резервистов, которых направят на спецсборы для защиты важных объектов в своих регионах, не привлекут к участию в СВО.
