Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций на Красной площади в День народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО, пожал им руки и пожелал им всего хорошего.

"Владимир Владимирович, можно вам пожать руку?" - спросила одна из юных участниц встречи.

"Конечно", - отреагировал президент и пожал руки всем детям.

Глава государства задал ребятам несколько вопросов, расспросил, откуда они, были ли они в Москве и нравится ли им столица, чем они увлекаются кроме учебы.

Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.

Одна девочка рассказала, что занимается танцами и скоро поедет выступать в Царское Село

"Здорово, мы тебе все завидуем", - пошутил президент.

Другая школьница, из Костромской области , призналась главе государства, что в Москве ей больше всего понравился Кремль.