Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2025
17:32 04.11.2025 (обновлено: 17:37 04.11.2025)
Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади
Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2025
Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади
Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами... РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО, пожал им руки и пожелал им всего хорошего.
"Владимир Владимирович, можно вам пожать руку?" - спросила одна из юных участниц встречи.
"Конечно", - отреагировал президент и пожал руки всем детям.
Глава государства задал ребятам несколько вопросов, расспросил, откуда они, были ли они в Москве и нравится ли им столица, чем они увлекаются кроме учебы.
Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.
Одна девочка рассказала, что занимается танцами и скоро поедет выступать в Царское Село.
"Здорово, мы тебе все завидуем", - пошутил президент.
Другая школьница, из Костромской области, призналась главе государства, что в Москве ей больше всего понравился Кремль.
"Вам всего самого доброго! Спасибо, что вы сегодня пришли сюда. Удачи, ребята, всего доброго!" - сказал Путин, прощаясь с участниками встречи.
Во встрече с главой государства приняли участие ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
