Путин подписал закон о сдаче в аренду федеральных аэродромов без конкурса - РИА Новости, 04.11.2025
17:29 04.11.2025
Путин подписал закон о сдаче в аренду федеральных аэродромов без конкурса
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения... РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о сдаче в аренду федеральных аэродромов без конкурса

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения конкурсов и аукционов тем операторам, которые уже его эксплуатируют.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, конкурсы не будут проводиться с оператором соответствующего аэродрома, организующим его эксплуатацию для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющим документ, подтверждающий его соответствие требованиям федеральных авиационных правил и выданный в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ (обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации).
Такая мера, по мнению законодателей, позволит обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, эффективность использования и сохранность государственного имущества.
