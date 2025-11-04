https://ria.ru/20251104/putin-2052808958.html
Путин подписал закон о сдаче в аренду федеральных аэродромов без конкурса
россия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения конкурсов и аукционов тем операторам, которые уже его эксплуатируют.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, конкурсы не будут проводиться с оператором соответствующего аэродрома, организующим его эксплуатацию для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющим документ, подтверждающий его соответствие требованиям федеральных авиационных правил и выданный в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ
(обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации).
Такая мера, по мнению законодателей, позволит обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, эффективность использования и сохранность государственного имущества.