Путин подписал закон о сдаче в аренду федеральных аэродромов без конкурса

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения конкурсов и аукционов тем операторам, которые уже его эксплуатируют.