Путин подписал закон о формировании фонда капремонта

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение и ускорение процедуры изменения способа формирования фонда капитального ремонта, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение и ускорение процедуры изменения способа формирования фонда капитального ремонта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом уточняется порядок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) об изменении способа формирования фонда капитального ремонта - со дня получения региональным оператором соответствующего решения.

Кроме того, документом устанавливается, что банк, в котором открыт специальный счет платежей жильцов, и владелец специального счета обязаны предоставлять по запросу следующую информацию: общую сумму поступлений от владельцев помещений, остаток средств на счете, а также сведения обо всех операциях по счету.

В документе отмечается, что данные предоставляются в случае смены способа формирования фонда капитального ремонта по требованию регионального оператора, если фонд формируется на его счетах, или нового владельца специального счета, который назначается решением общего собрания собственников или органа местного самоуправления.