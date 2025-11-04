https://ria.ru/20251104/putin-2052808323.html
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при РИА Новости, 04.11.2025
