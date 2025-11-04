Рейтинг@Mail.ru
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 04.11.2025
17:26 04.11.2025
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при РИА Новости, 04.11.2025
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи

Путин расширил основания для бесплатной юрпомощи при нарушении трудовых прав

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что юридические бюро и адвокаты, участвующие в госсистеме бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, при рассмотрении исков о нарушении их трудовых прав.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
Вчера, 17:24
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
