Путин рассказал о своих предках из Тверской области

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО вспомнил о своих предках из Тверской области.

Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.