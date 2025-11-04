Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о своих предках из Тверской области - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052806184.html
Путин рассказал о своих предках из Тверской области
Путин рассказал о своих предках из Тверской области - РИА Новости, 04.11.2025
Путин рассказал о своих предках из Тверской области
Президент России Владимир Путин во время общения на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:10:00+03:00
2025-11-04T17:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052800228.html
https://ria.ru/20251104/putin-2052788921.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, тверская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Тверская область
Путин рассказал о своих предках из Тверской области

Путин во время общения с волонтерами вспомнил о предках из Тверской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО вспомнил о своих предках из Тверской области.
"Тверь? Ага, знакомы. Мои все предки из Тверской области, поэтому я очень хорошо знаком (с этим регионом - ред.)", - сказал Путин, общаясь с одним из детей.
Путин на выставке Православная Русь – к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже
Вчера, 16:41
Он пошутил, что в этом смысле "земляк" мальчика Кирилла из Твери.
В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин оценил фестиваль "Современная музыкальная карта России"
Вчера, 15:42
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала