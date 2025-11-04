Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования - РИА Новости, 04.11.2025
17:07 04.11.2025
Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования
Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования - РИА Новости, 04.11.2025
Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования
Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "ВСК - Высокотехнологичных системы" выкупить оставшуюся у британской John Crane долю в производителе оборудования... РИА Новости, 04.11.2025
Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования

Путин разрешил ВСК выкупить долю John Crane в производстве оборудования

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "ВСК - Высокотехнологичных системы" выкупить оставшуюся у британской John Crane долю в производителе оборудования для компрессоров для нефтегазовой отрасли - "ДКИ Компрессорное оборудование", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Группа компаний ВСК-Высокотехнологичные системы и компоненты" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ДКИ Компрессорное оборудование", принадлежащих... (John Grane UK Limited)", - говорится в документе.
Согласно ЕГРЮЛ, ВСК уже владеет другими 50% в компании "ДКИ Компрессорное оборудование".
Это поставщик высокотехнологичного оборудования для производителей компрессоров в России. Оно предоставляет полный спектр услуг ремонта и сервисного обслуживания сухих газовых уплотнений и панелей управления к ним на территории России и Белоруссии.
Путин подписал указ об активах Air Liquide
29 августа, 14:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
