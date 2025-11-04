Путин разрешил выкупить долю John Crane в производстве оборудования

"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Группа компаний ВСК-Высокотехнологичные системы и компоненты" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ДКИ Компрессорное оборудование", принадлежащих... (John Grane UK Limited)", - говорится в документе.